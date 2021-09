BELLUNO - Cordoglio e sgomento in città per la moglie dell'avvocato Costantino del Vesco, Alessandra Guzzo, 46 anni, deceduta dopo un malore improvviso martedì sera, 14 settembre. La donna lavorava negli uffici di Giesse risarcimenti da anni, ma il lutto ha colpito anche il palazzo di Giustizia in via Segato, dove è di casa il compagno di Alessandra, l'avvocato Costantino Del Vesco, che è originario di Longarone. Ieri in città sono apparse le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati