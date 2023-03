BELLUNO - La famiglia e il lavoro. Erano questi i valori cardine che hanno contraddistinto la breve ma intensa vita di Sabina Quinz, spentasi il 17 marzo ad appena 54 anni dopo aver lottato a lungo contro un male che si è rivelato incurabile. Nel negozio di abbigliamento Maja Dress di Belluno, a fianco del marito Alvise Bortolini, per lungo tempo i numerosi clienti ne hanno potuto apprezzare i modi gentili e delicati. La sua vita familiare è stata profondamente contraddistinta dalla solida unità coniugale e dall'amore e dedizione verso la crescita dei figli Alice e Alessandro, ma anche dall'affetto verso i genitori Irma e Antonio, e i fratelli Rosy, Gianna e Ferdinando. Una grande famiglia, anche con il suocero Romano, i cognati Simonetta, Mauro, Sandra, Alessio, Carlo e Giulia e con i nipoti, gli altri parenti e i tanti amici. Sabina se n'è andata troppo presto, e lascia così un vuoto enorme nella comunità di Belluno, che la ricorda ora e in futuro per il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Circa un anno fa l'insorgenza della malattia, con la quale la donna ha lottato tenacemente per lunghi mesi, con il supporto del personale medico.

GLI ULTIMI GIORNI

Recentemente purtroppo il peggioramento delle sue condizioni di salute, che l'hanno portata a trascorrere le ultime settimane di vita nella struttura Casa Tua Due di Belluno, dove Sabina è stata amorevolmente assistita dalla famiglia e dal personale dell'associazione Francesco Cucchini, al quale la famiglia rivolge il sentito ringraziamento e la volontà di donare le eventuali offerte in occasione delle esequie. Attorno alla famiglia si è stretto anche il mondo del calcio, sport che ha visto Bortolini sempre in prima fila.

I funerali si terranno domani, martedì 21 marzo, alle ore 15 nel Duomo di Belluno, da dove la salma proseguirà per la cremazione.