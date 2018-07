Il suo cane vaga impaurito: era morta in casa da 7 giorni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MEL - Era morta da circa una settimana, ma nessuno se ne è accorto. Dramma della solitudine l'altra sera a Penagol di Mel, dove è stata trovata senza vita nella sua abitazione, 71 anni originaria di Padova. La donna viveva al civico 8 della località Penagol, dove per anni aveva gestito un allevamento di cani, con addestramento. La tragica scoperta è avvenuta grazie a un parente della provincia di Padova che non sentendola da giorni ha chiesto aiuto ai carabinieri. I militari sono intervenuti con i vigili del fuoco che hanno buttato giù la porta: all'interno l'anziana ormai morta da giorni. Fuori il suo cagnolino, che da giorni vagava all'esterno in attesa della sua padrona.