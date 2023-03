CORTINA - In tanti ieri hanno voluto porgere l’ultimo saluto a Anila Kaca, la mamma di 42 anni che abitava a Cortina, deceduta sabato all’ospedale di Belluno, sconfitta dalla malattia. Nelle parole di commiato pronunciate dal sacerdote, senza paramenti sacri per la cerimonia che si è svolta nel camposanto, è stato ricordata la raccolta fondi lanciata dai genitori dei compagni e amici delle figlie di Anila.



LA FAMIGLIA

Albanese d’origine, la giovane mamma lavorava al bar Lounge prima di scoprire quella terribile malattia. Arrivata parecchia anni fa a Cortina con una figlia da mantenere si era data da fare facendo diversi lavori. Poi l’amore con Sebastiano Alverà e la famiglia che si allarga con la nascita, 10 anni fa, di una bambina. Sorridenti tutti insieme appaiono sui social di Sebastiano, molto noto in paese per il suo lavoro in Cooperativa.



LA VICINANZA

L’intera comunità si è stretto attorno alla famiglia ieri pomeriggio in un difficile addio. Tutti volevano bene a Anila; mancherà il suo sorriso la sua voglia di vivere e la felicità dell’essere mamma. Una persona che ha lasciato il segno in paese tanto da spingere la comunità a avviare una raccolta benefica per le figlie. Informazioni sull’iniziativa si possono avere in parrocchia, è stato proprio il prete ieri a citare quella opera benefica.



L’ADDIO

Negli annunci funebri affissi in parrocchia si legge: «Nostra sorella Anila Kaca ha compiuto i giorni del suo pellegrinaggio terreno, avendo raggiunto l’età di anni 42 (classe 1980)». Ieri dopo la funzione si è proceduto alla sepoltura: la salma di Anila riposerà nel cimitero di Cortina.