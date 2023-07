Escursionista morta nel sentiero delle Cascate di Fanes: mette male il piede e cade per 50 metri tra le rocce

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Caduta dal sentiero delle Cascate di Fanes, morta una donna che stava camminando con una comitiva. Un'escursionista italiana ha perso la vita oggi, 8 luglio, a seguito delle importanti lesioni che ha riportato dopo una rovinosa caduta. La donna stava camminando quando ha messo male il piede, è caduta di lato ed ha iniziato a ruzzolare per una cinquantina di metri tra le rocce fino a raggiungere il corso d'acqua sottostante. L'allarme è stato dato verso le 12.15 e sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi con l'elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore e una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza ma per la donna non c'è stato niente da fare.

Il suo corpo è stato trasportato con l'eliambulanza fino a Fiames.