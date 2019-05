Volontariato bellunese in lutto: è mancata Elisa Dalla Corte

di Daniela De Donà

Dedicarsi agli altri, ma nell'ombra: nel mondo del volontariato Elisa Dalla Corte si muoveva in punta di piedi. Mai sul palco. Moglie di Vincenzo Barcelloni Corte e sorella di Gianbattista, compianto ex sindaco di Sovramonte, è morta ieri mattina, dopo breve malattia. Aveva 84 anni. Con l'Unitalsi ha accompagnato decine di malati a Lourdes. Viaggi anche a Betlemme per sostenere di fatto le suore di un ospedale pediatrico, portando sacche di sangue. In Africa altro tipo di assistenza: all'ospedale di Wamb, in Kenia,...