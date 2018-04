Morì 19 anni fa: all'asta i suoi quadri per poter procedere alla sepoltura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN VITO - Morì 19 anni fa: i suoi quadri all'asta per seppellirla. La salma di Antonia Dall'Agnol, arsedese emigrata a Milano negli anni '60, attende ancora l'inumazione nella cappella del piccolo cimitero di San Vito. Ora, finalmente, la svolta. Gli eredi mettono all'asta i quadri che furono del marito della donna, appassionato collezionista, per concretizzare finalmente una degna sepoltura. L'appuntamento con la vendita all'incanto è fissato per domenica, alle 16, al ristorante "Ai Merli" della frazione arsedese di San Vito.