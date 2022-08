Monte Civetta. Alpinista precipita sulle rocce: ferito un 29enne di Azzano Decimo

ALLEGHE (BELLUNO) - Alle 5.50 circa l'elicottero di Dolomiti Emergency è stato attivato per un alpinista volato sullo zoccolo della Via Solleder - Lettenbauer sul Civetta. Decollato pochi minuti dopo, l'equipaggio si è portato sulla verticale al luogo dell'incidente, dove si trovava il 29enne di Azzano Decimo (Pordenone), caduto tra le rocce sul primo tiro per una quindicina di metri riportando un sospetto trauma cranico e al braccio. L'alpinista è stato recuperato con un verricello di 40 metri e trasportato all'ospedale di Belluno. Il compagno è rientrato assieme a un'altra cordata che si trovava sul posto.