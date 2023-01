PEDAVENA - Neve e bel tempo riempiono di sciatori il Monte Avena. Dopo la nevicata della settimana scorsa le piste in località Le Buse, ormai quasi verso la chiusura per le alte temperature e la mancanza di neve, hanno ripreso vita e in questa fine settimana hanno riacquistato la loro immagine più classica ricca di famiglie impegnate nello sci, nelle camminate con o senza ciaspe senza dimenticare le possibilità offerte dal Monte Avena in ambito di scialpinismo. Tutto come fosse Natale, purtroppo però i ficchi sono arrivati ​​con qualche settimana di ritardo rispetto al periodo festivo legato alla Natività. Sorridono però gli operatori del settore che anche in questo periodo riescono a ricevere prenotazioni sia per qualche giorno di ferie che per settimane bianche.

DALLE PISTE

Tra sabato e domenica dai 21 chilometri di piste de Le Buse è arrivata la notizia del pienone, cosa che ancora non si era fatta registrare nelle settimane scorse. Centinaia di auto hanno affollato il parcheggio degli impianti di risalita, ma anche dei parcheggi limitrofi. «In questo fine settimana è andato benissimo - sorride Lionello Gorza, regista delle attività - abbiamo fatto il pieno di sciatori e appassionati della neve sia sabato che domenica. Questo dimostra che le nostre stazioni che possono essere piccole e di prossimità sono meta di chi non ha nelle mire impegnative sciate su piste più famose, di famiglie e di chi vuole fare una discesa senza doversi cimentare in distanze importanti e code per le risalite». La nevicata ritardataria ha penalizzato il lavoro, ma la fioccata di qualche giorno ha rimesso in moto gli impianti: «Nel periodo natalizio - prosegue Gorza - il nostro motore ha tenuto il regime del 60 per cento. Non c'erano condizioni splendide per sciare anche se gli appassionati hanno comunque risposto. Ora siamo al 100 per cento e speriamo meteo e temperature proseguano in questa direzione».

IL TURISMO

La risposta dei turisti è stata importante sia a Natale che a gennaio inoltrato. Nel fine settimana sono state molte le auto con targa straniera che si potevano incontrare sui tornanti asfaltati che portano sul Monte Avena. Belgi, olandesi, tedeschi, francesi che lavorano quindi una buona percentuale di chi sfrutta l'Avena per le proprie attività: «Possiamo parlare di un 30 per cento di fruitori stranieri - conclude Gorza - che scegliamo la nostra zona non solo in estate, un turismo ormai consolidato, ma anche in inverno. Ci rendiamo conto sempre più che l'offerta fatta piace».

LE POSSIBILITA'

Il Monte Avena propone lo sci alle Buse, ma a questo vanno aggiunte altre attività. Una di queste è lo scialpinismo che offre libertà a 360 gradi per chi vuole di abbinare la fatica e la voglia di velocità nella discesa su pista o neve fresca. Non in secondo piano le camminate sulla neve fresca fatte con ciaspe o senza. Una possibilità fruibile grazie ai percorsi che collegano i parcheggi a varie quote alla vetta. Tracciati che permettono anelli di facile percorribilità e alcuni che prevedono un po' di allenamento perché camminare sulla neve, che sia battuta o no, necessità di un po' di preparazione. Nulla che si possa definire difficile. Per tutte le informazioni su comprensorio e attività è sufficiente seguire la pagina Facebook Monte Avena.