​La roccia frana sotto i suoi piedi: alpinista precipita per 35 metri

BELLUNO - Un alpinista 23enne di Avio (Trento) è rimasto gravemente ferito per una caduta mentre saliva una via in roccia sul monte Agner nel bellunese.

La roccia frana: grave alpinista Il giovane stava procedendo in conserva assieme al compagno di cordata sulla parte sommitale dello zoccolo dello spigolo nord quando, salito su un terrazzino, la roccia sotto di lui è franata sul pilastro sottostante facendolo ruzzolare per 35 metri dentro un piccolo canale a circa 1.500 metri di quota.



Il Pelikan di Bolzano portatosi in zona ha imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Agordo, poi verricellato assieme al personale medico dell'eliambulanza in parete. Dopo aver attrezzato un ancoraggio tra le pietre, i soccorritori si sono calati dall'infortunato, che ha riportato diversi traumi, tra i quali uno alla colonna vertebrale. Stabilizzato il ragazzo è stato imbarcato e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Belluno. Recuperato anche l'amico che era con lui.