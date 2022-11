Bloccata sulla Grande delle Tre Cime di Lavaredo: giovane coppia salvata nella notte

Auronzo di Cadore (Belluno) - Ieri 31 ottobre, poco prima delle 19, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Auronzo per una coppia di Milano in difficoltà sulla Grande delle Tre Cime di Lavaredo. Partiti con altri due amici più lenti, che poi avevano rinunciato lungo la salita ed erano tornati indietro, un 23enne e la compagna più giovane hanno proseguito la salita lungo la normale della Cima Grande, arrivando in vetta alle 15.

Durante la discesa, ormai tardi, è arrivato il buio e i due ragazzi, pur avendo una luce con sé, hanno chiesto aiuto per non rischiare di trovarsi in situazioni di pericolo. Capito il punto in cui si trovavano, a circa 2.600 metri di altitudine, 6 soccorritori sono partiti e hanno attaccato la normale. Una volta raggiunti - fortunatamente la temperatura era mite - li hanno riaccompagnati a valle a ritroso, per poi rientrare al Rifugio Auronzo, dove avevano la macchina.

La squadra ha chiuso l'intervento verso l'una di notte.