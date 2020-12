Uomo scivola sul ghiaccio a Capanna Comelle: ferito alla testa e al volto

CANALE D'AGORDO (BELLUNO) - Alle 14.45 circa la Centrale del 118 è stata allertata per un uomo scivolato sul ghiaccio, mentre si trovava all'esterno di Capanna Comelle il Val di Gares. Nelle vicinanze del luogo dell'incidente è presto atterrato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato l'équipe medica attivatasi per le prime cure a M.C., 52 anni, di Pesaro, a seguito del probabile trauma cranico e facciale riportati nell'urto a terra. L'infortunato è stato quindi trasportato all'ospedale di Belluno. Presente in supporto alle operazioni anche il Soccorso alpino della Val Biois.



