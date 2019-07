Due escursionisti feriti tra le rocce: salvati dal Soccorso Alpino e Suem

Val di Zoldo (Bl) - Questa mattina verso le 9.30 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione del Civetta, dove un escursionista era ruzzolato tra le rocce per una ventina di metri.



L'uomo, F. D., 67 anni, di Belluno, che con due amici stava salendo verso Cima Tomè, non distante dal Rifugio Torrani, è stato raggiunto da medico e tecnico del Soccorso alpino dell'equipaggio, sbarcati nelle vicinanze. Prestate le prime cure, l'infortunato è stato caricato in barella e recuperato con un verricello di 10 metri, per essere trasportato con un grave politrauma all'ospedale di Treviso. Anche i suoi compagni sono stati imbarcati e portati a valle.



Attorno alle 13 l'eliambulanza del Suem di Pieve di Cadore è poi intervenuta in Val Sperlonga, per un escursionista che aveva riportato alcuni traumi dopo essere caduto e ruzzolato una decina di metri lungo il pendio. Sbarcati in hovering, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure a Y.P., 35 anni, di Ponte nelle Alpi che si trovava con altre persone. Caricato in barella, l'infortunato è stato recuperato con un verricello di 5 metri per essere trasportato all'ospedale di Belluno.

