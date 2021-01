CORTINA - Sicurezza e digitale sono i due cardini sui quali ruota la risposta di Fondazione Cortina 2021 alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico, per la disputa a porte chiuse, senza pubblico, dei Campionati del mondo di sci alpino, dall’apertura di domenica 7 sino all’ultima gara di domenica 21 febbraio. Valerio Giacobbi, amministratore di Fondazione Cortina 2021, spiega le strategie che saranno adottate: «Accogliamo con rispetto le indicazioni del Cts sul protocollo anticovid da seguire; faremo ogni sforzo per garantire la piena sicurezza degli atleti e di quanti saranno coinvolti in quello che sarà il primo e più grande evento mondiale in piena pandemia. Siamo ovviamente dispiaciuti per l’assenza di pubblico, ma allo stesso tempo entusiasti di mettere in piedi un evento ancora più sfidante, e non per questo meno spettacolare.

UN SEGNALE DI FIDUCIA

E’ una grande responsabilità, avremo i riflettori del mondo puntati addosso, ma è una sfida che abbiamo il dovere di vincere come Paese, rimanendo concentrati sul lavoro. Renderemo onore all’Italia e porteremo le bellezze di Cortina e delle Dolomiti alla ribalta internazionale. Già da mesi stiamo lavorando a questo scenario e siamo pronti a far gustare il grande evento a tutto il pubblico internazionale, tramite innovazioni digitali e una produzione televisiva di altissimo livello». Giacobbi aggiunge: «La decisione del Cts di far svolgere i Mondiali di Cortina è un importante segnale di fiducia nel lavoro fin qui svolto. L’assenza di pubblico generico comporta rammarico per il territorio e l’evento stesso ma, alla luce della precaria situazione sanitaria in corso, era uno degli scenari già noti e pertanto Fondazione Cortina 2021 prosegue incessantemente il lavoro di preparazione».

FONDAMENTALE IL DIGITALE

In questo contesto è ancora più fondamentale l’utilizzo del digitale e della promozione televisiva nazionale e internazionale. In collaborazione con l’agenzia Infront e altri fornitori specializzati, il progetto dei Mondiali sarà fruibile a tutti, facendo sentire parte dell’evento anche i tanti tifosi che non potranno essere fisicamente a Cortina. Tribune virtuali, centro stampa virtuale, dirette streaming e contenuti esclusivi sull’App di Cortina 2021sono soltanto alcuni degli strumenti che saranno utilizzati. Oltre all’intenso lavoro su sicurezza e digitale, grazie alle abbondanti nevicate, Fondazione Cortina 2021, ha potuto iniziare anche i lavori sulle piste con qualche giorno di anticipo rispetto ai tempi prefissati. E’ in corso la preparazione del manto nevoso, l’allestimento delle torrette per le telecamere, la sistemazione dei fari, che consentiranno di lavorare in pista anche durante la notte. Le atlete della nazionale italiana hanno già avuto modo di apprezzare una parte del lavoro: anche ieri Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia e le loro compagne si sono allenate sulle Pale di Rumerlo, nel tratto finale della pista Olympia delle Tofane.

