CORTINA - Il maltempo non l’avrà vinta sulla determinazione degli uomini di Fondazione Cortina 2021, che stanno lavorando giorno e notte per consentire la disputa delle gare dei Mondiali di sci alpino. La nevicata della notte ha costretto ad annullare la combinata alpina femminile, in calendario ieri mattina, e a modificare il programma di queste prime giornate. Oggi ci sarà solamente il supergigante femminile, che partirà alle 13: la prima concorrente sarà Marta Bassino; con il 5 Federica Brignone; con il 17 Elena Curtoni e con il 19 Francesca Marsaglia; sono 44 le concorrenti in gara. Il supergigante maschile slitta alle 11.30 di giovedì 11, al posto di un allenamento di discesa libera.



Alberto Ghezze è il direttore sportivo di Fondazione Cortina 2021, che coordina le due squadre di tecnici al lavoro sulle due Olympia e Vertigine: «Le ultime nevicate ci hanno costretto a rientrare in pista con i mezzi, abbiamo dovuto usare i gatti delle nevi: gli accumuli sono enormi, e i ragazzi non dormono da due giorni per preparare di nuovo i pendii. Sono impegnate circa 350 persone e 14 battipista, ma quando lavorano le macchine non possono esserci gli addetti, e viceversa. Va tutto coordinato. Negli ultimi giorni sono caduti fino a 80 centimetri di neve in quota: se avesse smesso saremmo riusciti a preparare la pista, invece la nevicata ha proseguito e abbiamo dovuto cancellare la combinata femminile, per questioni di sicurezza».



Peter Gerdol, il direttore di gara che lavora affiancato dai delegati tecnici della Federazione internazionale sci Antoni Crespo, di Andorra, e lo sloveno Peter Bizjak, ha dichiarato: «È stato impossibile preparare la pista per garantire la sicurezza delle atlete, in una gara in cui scendono ad alta velocità come il supergigante. L’annullamento è stata una decisione difficile, ma scontata».



Ieri si sono sentiti per tutto il giorno i boati delle esplosioni di gas che hanno smosso la neve dai pendii, per scongiurare il pericolo di valanghe. È stato usato l’impianto fisso Obellx, una delle infrastrutture previste nel piano delle opere dei Mondiali, che si è rivelato quanto mai utile. Si è anche alzato in volo l’elicottero, con la campana Daisy Bell, che funziona anch’essa con miscele di gas esplosivi. «Si tratta dell’ormai solita bonifica antivalanghe, svolta in sinergia fra la società di impianti a fune Ista e Fondazione Cortina 2021», conferma l’ingegner Alberto Gaspari, responsabile del piano di distacco artificiale delle valanghe. «Abbiamo operato prevalentemente con l’impianto fisso, con diverse sessioni di tiro, poi abbiamo completato l’intervento con l’elicottero, per accelerare i tempi ed essere più veloci nel tornare in pista, per agevolare dunque la preparazione del tracciato di gara».



L’ingegner Gaspari fornisce una serie di dati tecnici: «Nelle 24 ore i nostri campi di misura hanno sommato una sessantina di centimetri di neve: una quantità enorme, se bisogna toglierla dalle due piste. Noi abbiamo utilizzato l’impianto Obellx con una certa periodicità, ogni volta che l’accumulo di neve raggiungeva 20 centimetri, così da innescare valanghe piccole, che non raggiungessero il terreno di gara, le strutture, le reti, i cavi. È il vantaggio del sistema fisso, che si può attivare da remoto, in qualsiasi momento, di giorno o di notte, mentre per l’elicottero bisogna aspettare, perché può volare soltanto in condizioni ottimali di visibilità».



Fondazione Cortina 2021 si dedica invece ai dati del seguito che l’evento ha sui social e i canali digitali (ce ne occupiamo dettagliatamente nell’articolo qui sotto, ndr). Per il Mondiale, anche per l’assenza del pubblico a causa della pandemia Covid-19, si è investito molto per implementare piattaforme virtuali capaci di coinvolgere fan e appassionati in tutto il mondo. Negli ultimi 15 giorni hanno ottenuto risultati esaltanti il profilo Instagram di Cortina 2021, la pagina Facebook, così come Twitter e LinkedIn. Ottimi anche i risultati per la nuova app ufficiale di Cortina 2021 e per il sito web, che ha registrato oltre 59 mila accessi unici. L’evento ha avuto buoni ascolti, nella diretta di Rai Due.

