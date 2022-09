CORTINA D'AMPEZZO - «Questo è ciò che resta, dopo i Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021. Questo è un uso incivile del territorio», ha dichiarato Roberta de Zanna, consigliera comunale della lista ambientalista Cortina bene comune, ed ha esibito in aula una grande fotografia aerea della zona di Colfiere, della quale ha poi distribuito copie agli amministratori e al pubblico. Nel civico consesso si stava discutendo una rettifica di una delibera di consiglio del 2020, che autorizza il mutamento temporaneo di destinazione, su terreni comunali soggetti a uso civico.



NUOVO ASFALTO IN ARRIVO

«In quella delibera c'è un semplice errore tecnico, uno sbaglio nella mappatura, ma in realtà a Colfiere si vuole asfaltare un piazzale di mille metri quadrati: sarà comunque il sacrificio di un altro pezzo del nostro ambiente, che andrà ad aggiungersi agli ettari già occupati in quell'area. Noi contestiamo anche l'affermazione che si tratti di un beneficio per il cittadino», ha esordito la consigliera de Zanna.



LA FOTO DENUNCIA

Ha quindi mostrato la fotografia delle piste da sci, degli impianti di risalita, dei piazzali e della nuova viabilità, realizzati gli anni scorsi, per i Mondiali. Nell'immagine scattata da un drone si vede il tratto finale delle due piste del Col Druscié; la stazione intermedia della nuova cabinovia, che ha sostituito il primo tronco della funivia Freccia nel Cielo; la nuova strada per il lago Ghedina, scavata più in basso della precedente. «Noi ci aspetteremmo ben altre delibere, altri atti per Colfiere ha insistito la consigliera comunale perché lì soltanto la pista Druscié A è stata in parte inerbata, in quanto è molto visibile da tutto il paese, dal centro di Cortina. Invece nulla è stato fatto sulla pista Druscié B, che si presenta ancora come un ghiaione. Noi chiediamo un atto dell'amministrazione, che imponga il ripristino di quell'area, così come previsto dalla progettazione degli interventi. E chiediamo anche che si abbandoni la politica di ulteriore consumo del suolo».



POMPANIN: OFFESA AL PAESE

Il sindaco Gianluca Lorenzi ha risposto: «Prendiamo atto di questa sua richiesta. E' intenzione anche di questa amministrazione salvaguardare il territorio. Conosco la zona in questione, ho visto anch'io quei lavori». Dai banchi della minoranza è intervenuto quindi il consigliere Roberto Pompanin Bortel, di Cortina nostra: «I lavori per i Mondiali 2021 sono stati fatti, ma poi quella zona è stata lasciata andare.

La pista Druscié B è una offesa al nostro paese». E' stata infine votata la rettifica del vecchio atto del consiglio, di due anni fa, con l'approvazione di otto consiglieri di maggioranza; tre astensioni e la contrarietà di de Zanna, nella minoranza.



LA DELIBERA

La delibera riguarda un terreno lontano alcune centinaia di metri dalle piste del Col Druscié: si trova presso il villaggio Giardino, al bivio fra le strade per Pié Tofana e per il Lago Ghedina.

Lì c'è un capannone di legno, di proprietà comunale, utilizzato come deposito di materiali, sia dagli organizzatori della Coppa del mondo di sci alpino, sia dal Sestiere di Azzon.