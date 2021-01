CORTINA - Un po’ di allenamento, un po’ di svago, con il pensiero che va già ai campionati del mondo di febbraio. Sono a Cortina da un paio di giorni le ragazze della nazionale italiana femminile di sci, sulla strada che le porta da Sankt Anton a Kranjska Gora. La formazione guidata da Gianluca Rulfi approfitta delle ottime condizioni di innevamento delle piste della Tofana, che accoglieranno le gare iridate, fra poche settimane. Quando c’è tempo, si possono fare anche belle escursioni, saltare in auto per andare a vedere il lago di Misurina, sotto le Tre Cime di Lavaredo, o godere di un tramonto dal passo Giau, uno dei posti più panoramici delle Dolomiti (la “pinguinata” l’ha definita Federica Brignone: la temperatura era 11 gradi sotto lo zero...). Immancabili le fotografie e i video, da postare, come fanno tutte le ragazze, coetanee delle campionesse. In particolare, occhio alle stories di Instagram di tutte e sei le protagoniste: oltre alla Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Elena Curtoni, Laura Pirovano e Laura Melesi.

VALANGA ROSA IN AUSTRIA

Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo, in Austria, la Valanga Rosa ha conquistato due podi e quattro piazzamenti fra le prime cinque. E ora si guarda alla prossima fine di settimana, agli slalom gigante di Kraniska Gora, che potranno essere decisivi per la Coppa di specialità. A proposito di gigante, le ragazze vivranno questa gara dei Mondiali sulla storica pista Olympia delle Tofane, che molte di loro conoscono bene, per aver gareggiato e addirittura vinto, nelle tappe di Coppa del Mondo degli anni passati.

TEST SULL’OLYMPIA

Ieri Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, le tre moschettiere di questa Italia bellissima, l’hanno provata nella nuova configurazione. Con loro le altre atlete, spronate a seguire l’esempio delle tre compagne più in vista, non soltanto in questa stagione.

IL PROGRAMMA

Il calendario dei Mondiali vedrà esordire le donne già il primo giorno di gare, dopo l’apertura di domenica 7 febbraio: saranno in pista lunedì 8, con la combinata. Martedì 9 subito di nuovo sull’Olympia, per il supergigante, con più di una italiana candidata per una medaglia. Sabato 13 ci sarà la discesa libera, con tutti gli occhi puntati su Sofia Goggia. Giovedì 18 toccherà allo slalom gigante femminile; sabato 20 si chiude con lo slalom speciale, sulla pista Druscié A. In mezzo, mercoledì 17, si corre il parallelo a squadre. Il calendario maschile vede il supergigante martedì 9; la combinata alpina mercoledì 10; discesa libera domenica 14; venerdì 19 il gigante e domenica 21 lo speciale. Gli uomini correranno sulla nuova Vertigine, che raccorda tracciati già esistenti; sulla storica Druscié A; sul ripido pendio della Labirinti, sistemata la scorsa estate, ci sarà la prima parte dello slalom gigante, che poi proseguirà sull’Olympia, sino alle Pale di Rumerlo e al traguardo, comune per quasi tutte le gare, tranne i due slalom.

© RIPRODUZIONE RISERVATA