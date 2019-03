L'Anas assicura: «Alemagna, tutti i 38 interventi completati entro il 2020»

VENEZIA - «Tutti i 38 interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 51 "Alemagna" saranno completati entro la fine del 2020. Gli automobilisti in viaggio per Cortina avranno una strada rinnovata, più sicura e tecnologica». Lo ha dichiarato il nuovo Commissario di Governo per la realizzazione del Piano di potenziamento della viabilità in vista dei Mondiali di Sci Cortina 2021 e Presidente di Anas, Claudio Andrea Gemme incontrando, oggi 4 marzo, l'assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e trasporti della Regione Veneto, Elisa De Berti, il Commissario impianti sportivi, Luigi Sant'Andrea, i rappresentanti di Provincia di Belluno e i sindaci dei comuni interessati dagli interventi.



Nell'illustrare lo stato di avanzamento del piano straordinario di potenziamento della viabilità per Cortina 2021, Gemme ha annunciato il potenziamento della struttura tecnica dedicata all'attuazione del programma di interventi: «l'aumento dell'organico della struttura tecnica unitamente all'intensificazione del dialogo con le istituzioni incaricate di approvare i progetti, ci consentirà di accelerare ulteriormente le procedure di autorizzazione riducendo i tempi di attuazione del Piano». L'obiettivo è anche quello di velocizzare l'iter per le quattro varianti di Tai di Cadore, Valle di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo, i cui tempi di approvazione sono legati alla procedura di valutazione ambientale avviata il 20 dicembre 2018 e che si prevede possa essere completata entro maggio, per l'indizione della Conferenza di Servizi.



Nel corso dell'incontro è stata ribadita la particolare attenzione alle attività di cantierizzazione,per ridurre al minimo i disagi sulla viabilità locale ed evitare la congestione della circolazione soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico. In tale ambito prosegue anche l'installazione di cartellonistica di cantiere con l'obiettivo di informare on-site gli utenti che percorrono la statale. Il Commissario ha poi sottolineato l'importanza della qualità architettonica degli interventi orientati alla sostenibilità e all'integrazione paesaggistica delle opere al fine di tutelare l'identità paesaggistica della vallata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA