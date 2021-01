Mondiali di sci a Cortina, un mese al via. Il Cts: «Si faranno ma senza pubblico»

I Mondiali di Sci si faranno a Cortina, ma gli appassionati e la gente li vedranno solo in tv, non da bordo pista. Il Covid priva la montagna anche di questa piccola rivincita.

Nell'anno degli impianti sciistici chiusi - i gestori manifestano molta incertezza sulla ripartenza del 18 gennaio - neppure le gare iridate 2021 sulle Dolomiti avranno la cornice del pubblico. L'orientamento degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico (Cts), favorevoli allo svolgimento delle gare solo a porte chiuse, ha tolto l'ultimo spiraglio. Ma con i dati dei contagi che volano, soprattutto proprio in Veneto, nessuno realisticamente pensava più alle tribune con i tifosi.

APPROFONDIMENTI L'INCONTRO Mondiali Cortina di sci 2021 alleanza per sostenere i costi

Il sindaco di Cortina, Giampietro Ghedina, prova a non arrendersi: «Mancano 30 giorni e lo scenario potrebbe cambiare - dice - L'augurio è che un pò di pubblico possa arrivare, ma sotto il profilo sportivo siamo pronti e convinti che possa essere un grande evento». «Ci siamo spinti - prosegue - sulla digitalizzazione degli eventi e sulla grande presenza della manifestazione in tv a livello internazionale, che daranno grande rilievo all'evento e alla località. Dobbiamo giustamente accettare quel che ci viene detto. Speriamo comunque che la curva migliori e che almeno un migliaio di persone possano assistere alle gare».

Il Cts dovrebbe fornire indicazioni più specifiche nella riunione in programma la settimana prossima. La cerimonia d'apertura dei Mondiali di Cortina è in programma il 7 febbraio; il programma di gare si svilupperà tra l'8 e il 21, sulle piste rinnovate e ridisegnate delle Tofane. Per il Cts il via libera all'evento sarebbe inoltre condizionato ad una serie di raccomandazioni: tra queste, la permanenza degli atleti a Cortina il minor tempo possibile in modo da evitare assembramenti in paese.

Ultimo aggiornamento: 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA