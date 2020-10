Mondiali di sci di Cortina 2021: 100 giorni all'alba Diretta streaming della presentazione con Goggia e Paris

CORTINA D'AMPEZZO - Il grande orologio che conta alla rovescia il tempo che manca ai Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, posto in piazza, oggi segna cento giorni. E' una scadenza vissuta con qualche apprensione, in questo periodo di emergenza sanitaria, ma che comunque sarà celebrata. Si inizia il 7 per chiudere il 21 febbraio. Questo pomeriggio - 30 ottobre alle 17 in diretta anche sul nostro sito - , sarà proposto un incontro streaming sui canali social della Federazione italiana sport invernali e della Fondazione Cortina 2021. Ci saranno i campioni di sci Sofia Goggia e Dominik Paris, assieme a Zoran Filicic e Jacopo Pozzi. Questo simbolico cancelletto di partenza vuole dare inizio allo sprint decisivo, per completare l'organizzazione dell'evento. Sofia Goggia ha legato il suo nome ai Mondiali di Cortina; Paris è il discesista italiano che ha vinto di più e attende le gare di febbraio, per aggiungere una perla, sulla Tofana. Entrambi racconteranno che cosa significhino per loro questi cento giorni ai Mondiali: emozioni e ambizioni.



L'INCOGNITA PANEDEMIA

L'imprenditore veneto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, assicura: «Affrontiamo con grinta e fiducia queste ultime settimane che ci separano dal nostro traguardo iridato. Non ci auguravamo certo di affrontare quest'ultima fase nel pieno di una pandemia, ma stiamo facendo ogni sforzo per organizzare l'evento in piena sicurezza e poter portare le bellezze di Cortina e la forza sportiva del nostro Paese alla ribalta internazionale». C'è la consapevolezza che ci potrebbero essere ulteriori chiusure: «Continuiamo quotidianamente ad analizzare tutte le opportunità, preparandoci a tutti gli scenari possibili, che potrebbero prospettarsi di qui al prossimo febbraio, per far fronte nella maniera più efficace e tempestiva a ogni eventualità. Questi cento giorni ai Mondiali sono il segno della resistenza, della resilienza e della caparbietà del team Cortina 2021 e della grande fiducia di tutto il territorio in questo appuntamento da lungo tempo atteso».

PIÙ TECNOLOGIA DIGITALE

Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina dice: «Siamo orgogliosi del lavoro fatto sin qui: i Mondiali sono un evento tanto atteso e desiderato da tutta la nostra comunità. Affrontiamo quest'ultima fase con sentimenti contrastanti di preoccupazione ed emozione, ma abbiamo capacità organizzative tali che in qualsiasi scenario sapremo onorare il nostro Paese e far fare bella figura a Cortina». Valerio Toniolo, commissario del governo per le opere dei Mondiali, aggiunge: «La grave crisi pandemica non ha frenato gli sforzi di Fondazione Cortina 2021, di Fis e del Governo, per celebrare questo importante evento internazionale. Grazie a questo lavoro di grande sinergia, che ha coinvolto tutto il territorio, Cortina è ormai pronta a ospitare i Mondiali con opere sportive che hanno puntato al rilancio del territorio, alla rigenerazione urbana e alla sostenibilità ambientale. L'emergenza che stiamo vivendo ci spinge a riconsiderare anche l'approccio ai grandi eventi, attraverso l'uso del digitale e delle nuove tecnologie, nel rispetto delle regole di distanziamento, preservando il bene primario della salute, di cui lo sport è veicolo indispensabile».



