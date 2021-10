Mondiali di sci, la Fondazione Cortina chiude con 1,68 milioni di utile

CORTINA - La Fondazione Cortina 2021, che ha organizzato i Mondiali di sci lo scorso febbraio, ha chiuso il proprio mandato con un bilancio economico positivo, un utile di 1,68 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi il presidente Alessandro Benetton, in occasione della seduta dell'ultimo Comitato di indirizzo. Di queste risorse, ha spiegato, 300mila euro andranno alle associazioni sportive della città ampezzana, mentre 1,38 mln saranno destinati alla costituenda Fondazione Cortina, per l'organizzazione di eventi sul territorio. Regione Veneto e Fondazione hanno tracciato un bilancio molto positivo dei mondiali, che lasciano in eredità - è stato detto - una squadra fatta da pubblico e privato che potrà dare un grande contributo anche per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.