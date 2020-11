I Campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021avranno Telepass come sponsor principale. La nuova collaborazione è stata presentata ieri, in una videoconferenza che è stata anche occasione per fare il punto sull’evento. «Noi siamo pronti – ha detto Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021 – pronti con tutta la flessibilità che richiede il momento, con la capacità di adattarci alle situazioni, con formule della manifestazione che ancora non conosciamo. Non saremo più il primo grande evento sportivo post Covid, ma saremo nella pandemia. I Mondiali saranno occasione di rilancio del territorio e della comunità». Il sindaco Gianpietro Ghedina ha espresso il plauso per la collaborazione con Telepass: «E’ un’azienda legata alla mobilità e proiettata nel futuro: un po’ come la nostra località, che dopo i Mondiali 2021 vivrà le Olimpiadi invernali 2026. Cortina ha voglia di modernità, nell’offerta dei servizi. La mobilità sarà fondamentale, anche in prospettiva olimpica». L’amministratore Valerio Giacobbi ha riassunto: «Abbiamo completato le infrastrutture, piste, zone d’arrivo. Cortina è pronta, ha lavorato l’intera comunità, per tre anni. Puntiamo alla sicurezza degli atleti, di chi lavorerà, degli spettatori che forse potranno esserci. Potranno prospettarsi diversi scenari, bisogna essere molto flessibili, garantire la protezione della salute di tutti, degli spettatori che eventualmente potranno esserci: è questo il nostro impegno principale». Si è detto più volte, dunque, che la presenza del pubblico potrebbe non esserci, o quantomeno esserci in forma ridotta: «Bisogna capire – ha detto Giacobbi – quanti potranno essere ammessi. La situazione è in continua evoluzione». Si è quindi fatto riferimento al lascito che comunque i Mondiali avranno sul territorio: non soltanto le opere realizzate, ma anche la capacità di lavorare assieme, dimostrata dalla comunità, dalle associazioni di categoria. Infine, ma non ultima, la squadra, in grado di garantire l’organizzazione di grandi eventi, in situazioni complesse, guardando verso il nuovo, grande appuntamento, cinque anni dopo, con i Giochi olimpici 2026. Per Telepass l’amministratore Gabriele Bendetto ha spiegato che ci sarà anche il cambiamento del logo: «Fra le novità più rilevanti ci sarà la possibilità di sciare a Cortina con Telepass, appena gli impianti apriranno. Accade già in altre località italiane, oggi si aggiunge Cortina. Con noi si muovono dodici milioni di italiani e abbiamo verificato che quattro milioni di questi vanno verso la montagna».

