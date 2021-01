Cortina 2021: vivere i mondiali di sci con una semplice App ora è possibile

CORTINA - Tramite la Cortina 2021 Official App, scaricabile qui su tutti i dispositivi iOS e Android, e che a fine gennaio si arricchirà di tanti nuovi features, sarà possibile vivere a 360 gradi la grande avventura dei Mondiali di sci tramite il proprio device, comodamente da casa. Una piattaforma digital - sviluppata da Iquii, Official Digital Provider dei Mondiali - che sfrutta le potenzialità del mobile come elemento centrale per informare e coinvolgere gli utenti, grazie a tantissimi contenuti esclusivi studiati appositamente per appassionare e accrescere il grado d'interazione: cronaca live delle gare, behind-the-scenses, contest a premi, la possibilità di assistere in live streaming alle conferenze stampa post-gara e di inviare ai vincitori delle competizioni le proprie domande da casa, e molto altro ancora.

Cuore della app è sicuramente la possibilità di seguire, direttamente sul proprio smartphone, le competizioni iridate attraverso la cronaca live fatta dagli speaker ufficiali di Cortina 2021 direttamente dalla Finish area dei Mondiali: un modo importante per abbattere le distanze e rendere fan e appassionati partecipi delle gare al 100%, vivendo anche da remoto l'emozione unica della Finish area e del tifo a bordo pista. Al termine delle competizioni, e solo tramite l'app, gli utenti potranno assistere da casa alle conferenze stampa dei vincitori, con la possibilità di diventare «giornalisti per un giorno» inviando le proprie domande da porre ai grandi campioni tramite l'apposita piattaforma di live chatting.

Ultimo aggiornamento: 16:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA