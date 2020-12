Parole e immagini cariche di significato e di suggestioni animano il video emozionale che Fondazione Cortina 2021 ha diffuso ieri, utilizzando i canali sociali, per lanciare i Campionati del mondo di sci alpino 2021, a due mesi dall’apertura della rassegna iridata, fissata per domenica 7 febbraio. Il presidente di Fondazione Cortina 2021, l’imprenditore veneto Alessandro Benetton, enuncia: «Con questo video vogliamo comunicare al mondo che a Cortina siamo pronti per vincere la sfida di organizzare un grande evento sportivo internazionale nel pieno di una pandemia. Vogliamo sorprendere tutti con le nostre bellezze, il nostro entusiasmo, la capacità degli italiani di fare squadra di fronte alle avversità».

Per il governo nazionale interviene Valerio Toniolo, commissario per le opere sportive dei Mondiali: «Per noi era importante che anche nel video emozionale ci fossero le parole futuro, rispetto, responsabilità, perché le opere che il Governo ha scelto di finanziare sono proprio ispirate a questo concetto: lasciare un'eredità al territorio e all'Italia, per un futuro dove rispetto e responsabilità siano pratica quotidiana. In tutte le scelte, individuali e collettive». Il concetto base del video è: “Noi siamo pronti. E tu?” Lancia così una sorta di sfida, ma è anche un invito a unirsi nella corsa lungo l’ultimo miglio, verso il traguardo dei Mondiali, che tutti i fan e gli appassionati di sci e di montagna sono pronti a cogliere per celebrare insieme i valori dello sport e del territorio. Gli altri concetti espressi nel video, sottolineati da immagini avvincenti, sono: condividi, abbi cura, respira, rispetta, dona, vinci. Il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina condivide l’entusiasmo per questo nuovo strumento di promozione dell’immagine del suo paese: «Questo video è destinato a fare il giro del mondo e a essere visualizzato da milioni di persone. Farà conoscere la nostra località e tutto il territorio dolomitico. Sono certo che questo video emozionale appassionerà milioni di persone, accendendo l’entusiasmo e la voglia di assistere ai Campionati del mondo di sci». Non c’è soltanto sport, nelle immagini, che trasmettono con efficacia l’unicità dell’offerta di Cortina, la bellezza dei panorami naturalistici, la ricercatezza delle strutture ricettive, le infrastrutture sportive completamente rinnovate per l’evento di febbraio, fino al gusto delle eccellenze enogastronomiche ampezzane. «Perché a Cortina 2021 – concludono gli organizzatori - i Mondiali significano anche prendersi cura del territorio e della comunità, dei valori costruttivi della sportività, della sicurezza di tutti i partecipanti. Un segnale di fiducia e di speranza nel futuro, in questa fase complessa che tutto il mondo sta attraversando a causa della pandemia di Covid-19. Sulle Tofane il domani è già realtà».

