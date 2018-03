Un uomo sale sul tetto di casa e minaccia di gettarsi nel vuoto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA GIUSTINA - Minaccia ildaldi casa, intervengono i carabinieri e la vicenda finisce in ospedale con un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Il tutto è accaduto a, ieri pomeriggio, e ha visto come protagonista unNel primo pomeriggio di ieri l’uomo, residente in via Villa di Pria, dapprima si è barricato in casa rifiutando il confronto con i familiari per poi salire sul tetto dell’abitazione minacciando di uccidersi. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del Suem e ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Santa Giustina e del Norm di Feltre. Ma anche un militare del nucleo investigativo abilitato quale negoziatore, cioè un professionista che segue corsi specifici per affrontare queste situazioni. La situazione si è risolta verso le 18 quando l’anziano, finalmente, ha accettato di essere accompagnato all’ospedale di Feltre...