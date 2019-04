«Esco di prigione e quelli li uccido»: il giudice lo tiene dentro un altro anno

di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Condannato a sei anni e mezzo di reclusione per il tentato omicidio consigliere comunale Bruno Longo, ma anche di fronte al giudice afferma lucidamente: «Lo ucciderò». Paso Ahmetovic, il 53enne croato residente in città che il 19 aprile dello scorso anno accoltellò Longo davanti al bar all'Angolo di via Vittorio Veneto vuole terminare quello che ha lasciato a metà. Lo ha detto chiaramente ieri prima ancora della sentenza di condanna. Il giudice ha disposto per lui un altro anno di...