Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il governo decide per il commissariamento: tutte le opere in mano ad Anas

CORTINA - Il governo ha deciso di commissariare tutte le opere previste per le olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. L'intera gestione dei cantieri per le infrastrutture sarà affidata ad Anas.

La decisione arriva con decreto legge per assicurare ogni iniziativa utile e urgente finalizzata ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento degli eventi sportivi, diversificando i soggetti attuatori e assicurando al contempo l’attuazione degli interventi da parte di soggetti che possiedono il know how e le competenze tecniche specifiche per tale categoria di opere: per questo la scelta è ricaduta su Anas, ritenuto l'ente adatto per completare i lavori in tempi certi.

Anas subentrerà nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

L'amministratore delegato

L'amministratore delegato avrà funzione di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari. Subentra quale commissario straordinario per la realizzazione dell’intervento relativo alla SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate. Il Commissario straordinario potrà nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di Anas. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità.

Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell’intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui. Per lo svolgimento delle funzioni commissariali potrà avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.