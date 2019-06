Giochi 2026, il giorno della verità. Dita incrociate per Milano-Cortina

È iniziata la giornata conclusiva della corsa ai Giochi invernali 2026. Guidati dalla principessa Vittoria e dal primo ministro Stefan Lofven, tutti con foulard o fazzoletto da taschino in tinta e bandierina in mano, gli svedesi sono arrivati allo SwissTech Convention Center, dove per primi esporranno la propria presentazione tecnica, iniziata con una decina di minuti di ritardo, durerà mezz'ora e sarà seguita da 45 minuti per le domande dei membri Cio.



Entrando nel salone del centro conventi gli svedesi si sono dati la carica con un applauso. Alle 10.45, con gli stessi tempi, tocca a Milano-Cortina esporre la propria presentazione tecnica, e a mezzogiorno è atteso l'arrivo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che prenderà la parola nella seconda presentazione, in programma alle 14.45 davanti agli 82 delegati Cio votanti. Alle 18 il presidente del Cio, Thomas Bach, annuncerà chi ospiterà i Giochi invernali 2026.

Milano-Cortina, Sofia Goggia: «Sogno le Olimpiadi in Italia» Ha preso il via alle 10.50 circa, con pochi minuti di ritardo rispetto al programma, la presentazione tecnica della delegazione di Milano-Cortina davanti agli 82 membri del Cio che alle 16 voteranno scegliendo la città ospitante dei Giochi invernali 2026. Prima di entrare nel salone dello Swiss Tech Convention Center il gruppo italiano, fra cui ci sono anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'ad dell'Inter Alessandro Antonello e il presidente della Federgolf Franco Chimenti, ha incrociato per qualche minuto la delegazione svedese nella lounge del centro congressi. Poi, dopo una foto di gruppo, il presidente del Coni Malagò ha fatto una raccomandazione a tutti: «Ragazzi, qualsiasi cosa, sorridiamo».

La delegazione di Milano-Cortina alla SwissTech Convention Center di Losanna. La delegazione, guidata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, è formata da un centinaio di persone. Presenti, tra gli altri, il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, il presidente del Cip, Luca Pancalli, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, tantissimi atleti tra cui le testimonial Arianna Fontana, Sofia Goggia e Michela Moioli. Presenti anche tanti campioni del passato tra cui Nicola Pietrangeli e l'ex ct della Nazionale di calcio campione del mondo nel 2006, Marcello Lippi. E ancora: Luca Cordero di Montezemolo e numerosi presidenti di federazioni sportive e dirigenti come Evelina Christillin (vicepresidente del Comitato di Torino 2006). Tutti sono vestiti Armani e portano la bandierina di Milano-Cortina oltre al vessillo e alle spillette tricolori. «C'è la consapevolezza che è stato fatto un grande lavoro ma siamo anche convinti che il modo in cui si risponderà alle domande può essere decisivo, un modo per conquistare l'ultimo consenso», ha sottolineato il sindaco di Milano, Beppe Sala. «La partita è questa: abbiamo da una parte la candidatura italiana che rispetta di più i requisiti e dall'altra quella svedese che rispecchia il principio dell'universalità perché non hanno mai ospitato i giochi invernali, invece noi li abbiamo avuti 20 anni fa. È un paradosso ma in questo momento l'Italia è più affidabile della Svezia», ha evidenziato Franco Carraro, membro italiano del Cio.



«Le risposte sono state molto brillanti, efficaci. I membri Cio erano contenti di quello che abbiamo detto». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo la presentazione di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026: «Ci hanno anche chiesto della legacy post Giochi, del sistema di trasporti, dell'opportunità di studiare protocolli con nazioni africane e asiatiche non molto coinvolte nei Giochi invernali, e su tutte le garanzie. Con una risposta chirurgica il sottosegretario Giorgetti ha spiegato nei dettagli».



«Sono qui per ribadire il pieno supporto del Governo a Milano-Cortina. Il livello di supporto della popolazione italiana è estremamente alto, quasi incredibile: l'intero Paese crede nella nostra candidatura e nella possibilità di ospitare i Giochi in Italia - ha spiegato Giorgetti nella conferenza stampa dopo la presentazione -. Tutti i partiti politici in Parlamento, dalla maggioranza all'opposizione, supportano la candidatura ed evidenziano la volontà di esaudire la volontà popolare. Il Governo ha esaudito tutte le richieste di garanzie finanziarie che riguardano sicurezza, ospitalità e servizi logistici».

«Il fattore principessa può pesare? Ogni considerazione è giusta ma può essere smentita, noi abbiamo il tricolore e ce la giochiamo con l'importanza e la forza dei suo valori». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in attesa della prova tecnica della delegazione di Milano-Cortina davanti ai membri del Cio, proprio mentre terminava quella della candidatura di Stoccolma-Aare, sostenuta dall'erede al trono Vittoria. «Abbiamo dormito poco ma lo sapevamo. L'importante è essere ludici ora. C'è l'adrenalina della gara testa a testa, dentro o fuori, è emozionante. Però - ha concluso Malagò - è una gara che si gioca a scrutinio segreto».





Le garanzie finanziarie, l'aderenza all'Agenda 2020, il meteo ad Aare e il supporto del governo sono i temi oggetto di alcune delle domande da parte dei membri del Cio ai delegati di Stoccolma-Aare dopo la presentazione tecnica in vista del voto con cui verrà scelta la città ospitante dei Giochi 2026. «Sulle garanzie finanziarie ha risposto il nostro primo ministro, penso che ora la situazione sia piuttosto chiara e loro mi sono sembrati soddisfatti - ha spiegato al termine il sindaco di Stoccolma, Karin Wanngard -.Stasera sarà molto emozionante. Ho incrociato i miei colleghi di Milano e Cortina e ci siamo augurati reciprocamente buona fortuna, è positivo avere un buon rapporto comunque andrà a finire. È una sfida all'insegna del fair play». La candidatura svedese «ha il pieno supporto del governo», ha ribadito il primo ministro Stefan Lofven.

