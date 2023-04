Migrante "sfrattato" con la sua coperta, ora non si trova più: «Aiutiamolo insieme»

BELLUNO Compare e scompare continuamente. Seguito – nei modi e nei tempi cui egli stesso acconsente - da un gruppo di tre amici, dalla Caritas ed ora anche da Marco Dal Pont, assessore ai Servizi Sociali del Comune di Belluno. Ed anche ieri il tam tam partito da chi lo aveva visto in zona Mega il giorno prima, ha allertato Caritas e Comune nel tentativo di intercettarlo. Protagonista di questa storia è il migrante iracheno 45enne, che si vedeva tra Belluno e Ponte con la sua coperta sulle spalle. Aveva trovato riparto sotto la tettoia della ex discoteca Shadows, in via Tiziano Vecellio. Poi quella tenda e il materiale che aveva accumulato era sparito, non si sa ancora per mano di chi. Ora tre amici - Ferruccio Buso, Antonio Peratoner e Lucio Teruzzin – che da mesi cercano di accudirlo con una lettera lanciano l’appello chiedendo di aiutare il migrante, soprattutto in vista del prossimo inverno.

LA PREOCCUPAZIONE « In molti - spiegano nella lettera - speravamo che dopo le notizie apparse sulla stampa in merito al caso succedesse qualcosa per risolvere tale dolorosa situazione. E qualcosa è successo. È stata fatta una, più che comprensibile, pulizia radicale dove stazionava il migrante, coperte e sacco a pelo compresi, lasciando “Pierino” - lo seguiamo da gennaio e per salutarlo usiamo questo nome - senza più nulla per sopportare temperature notturne che in quei giorni erano di ben pochi gradi sopra lo zero. Perlomeno due coperte potevano, per misericordia, lasciargliele » . Una pulizia senza forma, per il momento. « Di certo non è stato il Comune – dice il direttore della Caritas don Francesco D’Alfonso – con cui sono in contatto » . I tre amici continuano a preoccuparsi: « Ora questo poveretto se ne va in giro riparandosi solo con quella leggera copertina che tiene sempre sulle spalle. Probabilmente chi ha buttato via tutto, coperte e sacco a pelo compresi, dorme lo stesso tranquillo e al caldo, anche se ci auguriamo che qualche ripensamento possa averlo. Davvero sembra non esistere la pietà per gli ultimi ».

IL CONTATTO La persona in questione appare debole e indifesa: « Come un bambino piccolo e problematico abbandonato a se stesso, dato che dove si trovava non era in grado né di insaccare gli imballaggi alimentari vuoti né di accedere alla tenda che aveva accanto e che gli era stata donata da un mediorientale che qui a Belluno si è integrato, né di usare correttamente il sacco a pelo donatogli e nemmeno di coprirsi quando piovigginava » . Difficile, se non impossibile, anche stabilire una relazione verbale con lui.