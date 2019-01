Michelle Hunziker sugli sci sulle piste della Coppa del Mondo

CORTINA D'AMPEZZO - Michelle Hunziker, da buona svizzera, è una sciatrice provetta. Oggi 19 gennaio a Cortina, in occasione della Coppa del Mondo di Sci, non poteva certo mancare uno scambio di consigli col “padrone di casa” Kristian Ghedina, testimonial del Gruppo Tecnica e di Cortina 2021.



Dopo le foto ufficiali e le premiazioni, la presentatrice ha messo ai piedi sci Blizzard e scarponi Tecnica consegnati dal presidente di Tecnica Group Alberto Zanatta, per un giro sulle piste tutto targato Italia.

