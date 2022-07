Allarme esplosione a Rivamonte Agordino, trovata miccia detonante in un immobile rurale: «Estremamente pericolosa»

BELLUNO - Allarme esplosione nel comune di Rivamonte Agordino. Una miccia detonante è stata rinvenuta all'interno di uno stabile rurale disabitato da tempo. L'esplosivo da miniera è stato trovato in pessimo stato di conservazione e per questa ragione ritenuto estremamente pericoloso.

A rinvenire la miccia detonante è stato un erede dell'immobile che ha allertato immediatamente i carabinieri di Gosaldo. I militari a loro volta hanno chiesto l'intervento dei carabinieri artificieri di Padova che, dopo aver messo in sicurezza l'area, hanno trasportato l'esplosivo nella cava di Forcelle Franche di Gosaldo e lo hanno fatto esplodere.

Cos'è la miccia detonante

Una miccia detonante è un esplosivo destinato a operazioni di taglio o innesco a distanza di altro esplosivo, è costituito da una struttura "a corda" con anima interna di esplosivo ad alto potenziale. La miccia, trovata nel bellunese, risale probabilmente agli anni 50-60 e tenuto conto del cattivo stato di conservazione e le condizioni , è stata classificata come materiale pericoloso per la pubblica incolumità in quanto poteva essere essere molto sensibile all'attivazione da cause esterne.