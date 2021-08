Previsioni meteo per Veneto e Friuli: nei prossimi giorni torna il maltempo

Meteo, le previsioni della settimana: in arrivo una nuova perturbazione che porterà rovesci sia in Veneto, in particolare nell'area montana della provincia di Belluno, e in Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alla zona della provincia di Udine.

Meteo, previsioni

Meteo, previsioni sulle Dolomiti

Le previsioni dell'Arpav. Oggi, lunedì 2 agosto, le nuvole saranno presenti soprattutto sulel Dolomiti, con probabilità di rovesci del 40, 50%. Su Prealpi e Pedemontana la probabilità sale al 50,70%. Previsti anche fiocchi di neve oltre i 3mila metri sulle cime dolomitiche, con temperature di 17,19 gradi a 1000, 1.200 metri. Martedì 3 agosto, nel pomeriggio sono probabili rovesci o temporali al 70%, il limite neve sarà attorno alle quote delle vette dolomitiche più alte (3100/3200 m). Mercoledì 4 agosto, Le nuvole si intensificheranno fino a rendere il cielo coperto. Il tempo peggiorerà e risulterà perturbato per gran parte della giornata. Al pomeriggio precipitazioni diffuse di debole/moderata intensità (80/90%), anche a carattere di rovescio e localmente di temporale. I fenomeni saranno perdureranno fino in serata/notte. Giovedì 5 agosto, notte e parte del mattino tempo perturbato con piogge ancora diffuse, anche a carattere di rovescio. Poi ci sarà un miglioramento con residui annuvolamenti e rasserenamenti via via più ampi. Venerdì 6 agosto, tempo stabile e soleggiato.