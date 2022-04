Una spruzzata di neve torna a imbiancare Cortina, ma è già in arrivo il sereno

CORTINA - Cortina d'Ampezzo riassapora la neve fresca con una spruzzata di 5 centimetri caduta nella notte, poca cosa di fronte ai 18 di Monte Piana che però, in zona Misurina, è a 2.265 metri. Sul Veneto, oggi, splende il sole, dopo la lunga siccità, qualche giorno di pioggia, grandine e un po' di neve l'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav) prevede almeno fino a domani bel tempo. Segnalata nuvolosità irregolare alla mattina su parte delle Prealpi, alternata a schiarite anche ampie specie in pianura. Le probabilità di pioggia sulle zone montane è medio-bassa (25-50%) e altrove bassa (5-25%) per fenomeni al più sparsi, generalmente modesti anche se non sarà del tutto da escludere qualche occasionale rovescio. Il limite delle eventuali lievi nevicate sulle Dolomiti e a 600-900 metri. Le temperature. minime sono in diminuzione mentre le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale tendenzialmente in aumento. Resta di grado 3, marcato, il pericolo valanghe. Un gradino inferiore al tetto massimo di 4/5.