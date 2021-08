Meteo, previsioni in Veneto: dopo Ferragosto arrivano i temporali di calore, allerta sulle Dolomiti

Meteo, le previsioni in Veneto per il dopo Ferragosto. Sta per finire l’ondata di caldo che sta investendo la nostra regione in questi giorni e l’intera nostra penisola. Da domani, infatti, l'anticiclone che ha dominato la scena in questa settimana inizierà ad attenuarsi. Pertanto sulle zone montane nel pomeriggio/sera aumenterà la probabilità di qualche temporale di calore, specie sulle Dolomiti dove non si esclude qualche locale fenomeno intenso. Maggiore instabilità nella giornata di lunedì 16. Alla luce di tali previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica con stato di attenzione per il bacino idrografico dell’Alto Piave bellunese valido fino alla mezzanotte di domani 15 agosto 2021.

DOMENICA 15 AGOSTO

Nord: La giornata sarà contraddistinta dal sole prevalente che splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Da segnalare soltanto alcuni temporali sui confini alpini.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno, praticamente su tutte le regioni. Leggero calo termico.

Sud: La giornata trascorrerà con un'atmosfera stabile dappertutto. Di conseguenza il sole splenderà in un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso lungo le coste tirreniche.

LUNEDI 16 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dall'arrivo di qualche temporale sulle Alpi verso le Prealpi in serata e pianure in nottata. Altrove, soleggiato salvo più nubi in Liguria.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente con il sole che splenderà indisturbato in un cielo prevalentemente sereno. Temperature massime comprese tra 33 e 35 grad

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con un pò di nuvolosità lungo le coste tirreniche. Venti meridionali.

MARTEDI 17 AGOSTO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di rovesci temporaleschi sul Triveneto verso l'Emilia Romagna, rovesci sul triestino. Ancora soleggiato sul resto delle regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dall'arrivo di temporali anche forti sulle Marche e poi sull'Umbria. Nubi irregolari sulla Toscana, soleggiato sul resto delle regioni.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature di nuovo in aumento.