Meteo in Veneto, le previsioni. E' arrivato il freddo: temperature in diminuizione. Acqua alta a Venezia

Meteo in Veneto, il cielo è nuvoloso e le piogge si sono diradate, ma da oggi si sente chiaramente il calo delle temperature: è arrivato il freddo vero sulla nostra regione. Nella notte ha nevicato anche a quote collinari ma con precipitazioni di scarso rilievo.

Acqua alta a Venezia

Atteso il ritorno del fenomeno dell'acqua alta a Venezia con una massima sul mediomare di 115 centimetri, fenomeno atteso anche per domenica.

Temperature giu' in Veneto

Le temperature minime di oggi, venerdì 20 gennaio, sono: -2 Belluno, Rovigo 1, Vicenza 1, Verona 1, Treviso 2, Venezia 3, Padova 3. Sabato 21 gennaio il cielo sarà terso - secondo le previsioni dell'Agenza regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) - con le temperature minime in diminuzione, salvo nelle valli prealpine e sulla pedemontana interessate dal Foehn, dove saranno in ripresa. Massime stazionarie o in locale lieve variazione. In quota annunciati venti tesi, a tratti forti da nord-est; nelle valli moderati con rinforzi di Foehn. In pianura settentrionali moderati o tesi sul litorale e sulla fascia pedemontana, deboli altrove.

Pericolo valanghe marcato

In montagna, comprese le prealpi, il pericolo di valanghe è marcato di grado 3 su una scala fino a 5.