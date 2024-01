Meteo. Freddo record in Veneto. Risveglio da brividi a Passo Cimabanche, sopra Cortina D'Ampezzo: registrati -22,4 gradi. Le temperature nelle città

Meteo. Ondata di freddo in Veneto: in questi giorni la colonnina di mercurio è scesa ben sotto lo zero in molte zone del Nordest. temperature minime hanno superato i 20 gradi sotto lo zero.

Il record odierno è registrato a Passo Cimabanche, sopra Cortina D'Ampezzo, con -22,4 , seguito a poca distanza da passo Campolongo con -22.

La depressione della piana di Marcesina fa fermare il termometro a -21,9.

Sulla Marmolada la stazione di arrivo della funivia ha segnato anche lì -21,9.