E' primavera ma non sulle Dolomiti: -19 a Passo Cimabanche

BELLUNO - Primo giorno di primavera oggi, 21 marzo, ancora con freddo invernale sulle Dolomiti venete, dove le colonnine di mercurio sono scese ben al di sotto dei valori medi del periodo. Passo Cimabanche a circa 15 km da Cortina, ha registrato una minima di -19 gradi, -18 sono stati toccati anche sulla Piana di Marcesina, sull'altopiano di Asiago, -17 in Val Visdende, ancora nel bellunese.

Molto più in alto, ai 3.256 metri della Marmolada, 3.256 metri, le centraline meteo hanno segnato -23. Sono i valori resi noti stamane dall'Arpav, l'agenzia ambientale del Veneto. L'ondata di freddo, avvertita anche in pianura, ha riportato anche i paesi e le cittadine di montagna in pieno inverno: a Cortina la minima è stata di -11, - 13 il valore di Arabba, -11 a Falcade. A Belluno città il termometro ha registrato -5. A titolo di curiosità, l'Arpav segnala anche il valore più basso in assoluto, -29,6 gradi, riferito alla Dolina di Campoluzzo, una conca sperduta sull'altopiano vicentino, dove un particolare microclima favorisce la concentrazione del freddo.