Protezione civile, maltempo in arrivo: massima attenzione nelle zone colpite dalla tempesta Vaia

Un'ondata di maltempo di notevole intensità sta interessando il Veneto e il Friuli VG. Le prime piogge sono cadute dal primo pomeriggio di oggi, 3 aprile. Il maltempo porterà precipitazioni estese, a tratti intense, con quantitativi abbondanti o anche molto abbondanti; copiose nevicate in alta quota e localmente a quote inferiori; venti forti in quota e, a tratti, sulla costa. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per criticità idraulica e idrogeologica, per nevicate e per vento forte. Attenzione massima avverte la Protezione civile.



Lo Stato di Attenzione per Criticità Idraulica sulla Rete Principale è dichiarato, dalle 8 di domani, 4 aprile, alle 14 di venerdì 5 aprile, sui Bacini Idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Lo Stato di Preallarme per Criticità Idrogeologica, nello stesso lasso di tempo, è dichiarato sui Bacini Idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone. Stato di attenzione anche sul Bacino Adige-Garda-Monti Lessini. Sempre dalle 8.00 di domani alle 14 del 5 aprile è dichiarata la Fase Operativa di Attenzione per Vento Forte su tutto il territorio del Veneto.

Emesso anche un Avviso di Criticità Valanghe con Allerta Gialla a partire da domani, giovedì, sia sulle Dolomiti che sulle Prealpi. La quota neve sarà in discesa progressiva fino a 700-800 metri. In alcune aree, gli accumuli potranno raggiungere il metro di spessore.

Ecco il bollettino Arpav per il fine settimana



Le previsioni per i prossimi giorni



Giovedì 4. Piogge sparse e cielo molto nuvoloso o coperto con sole temporanee schiarite in pianura. Al mattino sulle zone montane, pedemontane e pianura settentrionale probabilità alta di piogge (75-100%), altrove probabilità medio-alta (50-75%).

Nel pomeriggio intensificazione delle precipitazioni, a partire dal Veronese in prevalenza diffuse con frequenti rovesci e temporali e quantitativi abbondanti sulle zone montane con significative nevicate. Quota neve generalmente a 1400/1600 metri sulle Prealpi e 1200/1400 m o localmente a quote inferiori sulle Dolomiti, in probabile abbassamento in serata.

Temperature. Minime in calo e raggiunte in serata, massime stazionarie o in leggero calo in montagna. Venti. In montagna da Sud, tesi, anche forti in quota nella prima parte della giornata, in attenuazione in serata. Su costa e pianura limitrofa Scirocco da moderato a teso in attenuazione in serata; sul resto della pianura in prevalenza deboli/moderati orientali. Probabili raffiche di vento in occasione dei temporali. Mare. Molto mosso. Previsione Altezza Onde



Venerdì 5. Al mattino nuvoloso, in seguito nuvolosità irregolare con schiarite via via più ampie a partire da Sud-Ovest.

Precipitazioni. Al mattino probabilità alta (75-100%) di precipitazioni diffuse con limite della neve intorno ai 800/1000 m. Nel pomeriggio fenomeni in progressivo diradamento ed esaurimento salvo residue deboli precipitazioni sui settori orientali (probabilità medio-bassa 25-50%). Precipitazioni in esaurimento ovunque entro fine giornata. Temperature. In diminuzione, specie nei valori massimi ad eccezione in quota dove risulteranno in aumento. Venti. In pianura deboli/moderati dai quadranti occidentali al mattino in seguito orientali. In quota nelle prime ore tesi da Nord, in seguito moderati. Mare. In prevalenza mosso. Previsione Altezza Onde Tendenza



Sabato 6. In pianura al mattino nuvolosità irregolare, nel corso del pomeriggio sereno o poco nuvoloso; sulle zone montane nuvolosità irregolare alternate a schiarite. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa. In pianura venti deboli/moderati dai quadranti orientali; in quota deboli/moderati da Sud.



Domenica 7. Poco o parzialmente nuvoloso con maggiore nuvolosità verso sera per nubi medio-alte. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in ulteriore aumento. In pianura venti deboli dai quadranti orientali; in quota deboli/moderati da Sud.



ARPA FVG - Nella notte di domani, 4 aprile, precipitazioni da abbondanti ad intense, anche temporalesche, con quota neve in calo fino a 1000 m circa e sulla costa vento in rotazione da Scirocco a Libeccio, successivamente in attenuazione. In mattinata cielo in prevalenza coperto con precipitazioni sparse in genere moderate, in attenuazione nel pomeriggio, quando saranno probabili delle schiarite. Giornata decisamente più fresca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA