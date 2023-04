Meteo, perturbazione in Veneto: neve sulle montagne, caduti 40 cm. Record a Misurina. Temperature in picchiata

L'inverno è tornato all'improvviso, nel bel mezzo della primavera in Veneto. L'ondata di maltempo che in questi giorni ha portato pioggia e vento in pianura, e una nuova perturbazione che ha portato anche a un netto calo delle temperature ha imbiancato nuovamente le montagne nelle ultime 24 ore, con uno strato sino a 40 centimetri di neve fresca.

Il record, secondo il bollettino dell'Arpav, spetta a Misurina dove appunto si è registrata la punta massima, ma contributi significativi di fiocchi bianchi hanno riguardato anche il Passo Mauria, Cortina, Falcade, Alleghe e l'Alpago, dove vi sono 30 centimetri di neve fresca.