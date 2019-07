Meteo, forte grandinata a Belluno: Misurina ricoperta di bianco /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Tregua dal fortein montagna, dichiarato lo stato di attenzione in Veneto., anche di forte entità, hanno interessato la montagna veneta. Alla luce della situazione meteorologica attesa, il centro funzionale decentrato della protezione civile della regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica. La dichiarazione si prolungherà fino alle 10.00 di martedì 2 luglio, nel bacino idrografico Alto Piave, in provincia di Belluno.. È accaduto ieri nel primo pomeriggio a Auronzo, dove il pazzo meteo ha sorpreso tutti. Non solo turisti e gli stessi residenti, ma anche escursionisti e alpinisti che erano saliti sulle vette. Con il precipitare delle temperature è arrivata anche una, che ha colpito in particolare il paese diin comune di Auronzo, riportando temperature rigide intorno ai 10 gradi. I grossi chicchi caduti hanno imbiancato le strade e i tetti: trasformando Misurina, il primo luglio, quasi in un paesaggio invernale.