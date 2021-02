«Che tempo farà?», un team di esperti meteo da tutto il Nordest per le "previsioni" sui Mondiali

CORTINA - Ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 e come accade per tutti gli sport outdoor, le prestazioni sportive sono fortemente legate al meteo. Per offrire a tutti gli atleti in gara il massimo delle informazioni sulla situazione meteo e le condizioni della neve, si sono alleati i servizi meteo locali del Veneto, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia. Nel dettaglio i meteorologi e gli esperti di neve produrranno ogni giorno un bollettino meteo specifico per la zona di Cortina.

A controllare umidità, vento, neve ci saranno l'ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la Protezione civile della Provincia Autonoma di Bolzano-Sudtirol, l'ufficio previsioni e pianificazione - Meteotrentino della Provincia Autonoma di Trento e l'Osservatorio meteorologico regionale di Arpa Fvg, coordinati dal servizio neve e valanghe dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto che ha sede ad Arabba di Livinallongo, nel cuore delle Dolomiti e che vanta un'esperienza pluriennale nella meteorologia per eventi sportivi montani nazionali e internazionali.

