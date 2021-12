BELLUNO - Vigilia di Natale al parco Città di Bologna per i no greenpass, o no supergreenpass. Con tanto di santa messa con don Floriano Pellegrini. L'annuncio dell'appuntamento fissato per venerdì 24 ha cominciato a girare nelle scorse ore su web e via whatsapp. Quello del sacerdote zoldano assurto alle cronache per le sue posizioni contrarie alla normativa vigente in tema di vaccini e di greenpass è l'unico nome che compare nella locandina che, come accade con i social media, è arrivata sui dispositivi di moltissime persone.

Messa di Natale per i No Green pass

La sua presenza in piazza e per di più a celebrare la messa ha suscitato qualche irritazione in diocesi, anche se al momento non è trapelato niente di ufficiale, ma non è escluso che nei prossimi giorni, dopo la nuova sortita o anche prima, vi sia una presa di posizione. Va ricordato che il sacerdote zoldano - che vive nella frazione di Coi - è stato protagonista di una manifestazione anche in piazza a Trieste e nel suo intervento, che è stato filmato, ha alluso anche al Papa: «Purtroppo c'è qualche confratello, anche vestito di rosso e anche vestito di bianco, che ha perso la segnaletica stradale ha detto in quella occasione - devono convertirsi. Se si sono consacrati a Dio dovrebbero essere qui a parlare. Ma cari vescovi, ma caro papa, non capisci che ti sei consacrato a Dio e non ai banchieri?». La registrazione è finita anche in Curia e le sue parole sono apparse subito sopra le righe e non sono piaciute. Poco dopo gli è stato impedito di celebrare la messa nelle diverse chiese della Val di Zoldo. A seguire il gruppo che la vigilia di Natale si ritroverà al parco Città di Bologna, era salito sino a Coi. Ora la nuova iniziativa. Questo il testo dell'annuncio: Belluno. Manifestazione pacifica parco città di Bologna. Venerdì 24 dicembre dalle ore 15. Poi, dopo un breve stacco, l'annuncio: E per questa vigilia di Natale santa messa con don Floriano Pellegrini. Il testo che convoca tutti al parco, diventato ormai da alcune settimane luogo tradizionale di incontro di questo gruppo, è scritto con sullo sfondo un'immagine di una manifestazione precedente, quando le assemblee pubbliche venivano tenute nello spazio fra porta Dante e piazza dei Martiri. Durante la manifestazione di sabato prossimo è prevista anche la possibilità di interventi liberi: Microfono aperto a chiunque voglia raccontare la propria esperienza. Vaccinati e non vaccinati insieme per la libertà di scelta e di cura. Un appuntamento che sarà più vigilato rispetto ad altre occasioni, perché nel frattempo il Veneto è passato da essere zona bianca a zona gialla, con le inevitabili maggiori attenzioni che devono essere osservate non solo al chiuso, ma anche all'aperto. È presumibile quindi che non mancheranno le Forze dell'Ordine.