FELTRE - A.a.a. volontari cercansi. Requisiti? Uno solo, quello di avere buona volontà e rendersi disponibile a lavorare tra stand, mostre e convegni. Da giovedì 22 a domenica 25 giugno si terrà a Feltre l'ormai tradizionale Mostra dell'Artigianato Artistico Città di Feltre. Un appuntamento che ogni anno richiama molti artigiani triveneti e numerosi turisti.



IL GILF

Il Gilf nell'ormai lontano 1986 è stata una delle Associazioni promotrici dell'evento e da allora è sempre stato presente curando in particolare uno stand gastronomico nel giardino del Vescovado nella centrale Via Mezzaterra. «Anche per l'edizione 2023 vorremmo essere presenti alla manifestazione ma l'impegno è importante e alcuni storici volontari che hanno dato il loro contributo per oltre 30 anni, sono costretti, contro la loro volontà, a ritirarsi o a limitare la loro attività» spiegano dal sodalizio presieduto da Stefano Antonetti.



I CANDIDATI

Proprio per questo venir meno di storici volontari, l'associazione avrebbe necessità di qualche giovane leva o di qualche neopensionato che ha del tempo libero da dedicare al sodalizio e alla comunità tutta. «Chi si rende disponibile potrà fare quello che si sente di fare e dedicare il tempo che riesce - prosegue l'associazione -. Abbiamo bisogno di persone che si occupino, per esempio, del servizio in cucina, della cassa, del montaggio e del trasporto delle strutture. Ma questi sono solo alcuni esempi». Insomma, c'è bisogno di uomini e di donne.



IL CURRICULUM

Non è necessaria nessuna competenza specifica, tutti possono contribuire con le loro idee o proposte. È stato da sempre lo spirito dell'Associazione Gilf. Chi fosse disponibile a mettersi in gioco può inviare una mail a gilf.feltre@gmail.com lasciando un recapito telefonico; sarà ricontattato successivamente per una riunione organizzativa con tutti i volontari.

