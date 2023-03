BELLUNO - «Pasti da carcerati» ai bambini delle mense delle scuole di Belluno. È successo “solo” un paio di giorni, in concomitanza con degli scioperi o manifestazioni, ma l’argomento è approdato alla seduta dell’ultimo consiglio comunale grazie all’interessamento dei consiglieri di Belluno D+, Giangiacomo Nicolini e Anna Candeago.

LO SCIOPERO

Il 7 marzo scorso l’Istituto comprensivo 1 «comunicava sul proprio sito e tramite app che il giorno successivo, 8 marzo, la ditta Dussmann (che ha in appalto il servizio mensa ndr) , come previsto nelle occasioni di sciopero, avrebbe apportato una variazione del menù previsto, prevedendo un pasto ridotto. L’8 marzo, sempre sul sito, l’Istituto comunicava situazione analoga per il giorno 23 marzo, prevedendo un pasto ridotto : riso o pasta in bianco, contorno, frutta, pane». Lo sciopero del 23 marzo era legato alla mobilitazione nazionale del settore della ristorazione collettiva “Per un pasto giusto contro un pasto ridotto” indetta «da Anir Confindustria e dalla aziende del comparto – ha sottolineato il consigliere Nicolini - contro la mancanza di misure del Governo per fronteggiare il caro prezzi che sta penalizzando fortemente l’intero mondo delle mense pubbliche » . « Il comparto - si spiega nell’atto approdato in consiglio . chiede che l’Amministrazione pubblica riconosca il costo di un pasto giusto adeguando i contratti di servizio alle indicizzazioni dell’inflazione da parte dell’Istat, affinché non siano penalizzati i bilanci delle aziende e compromessi posti di lavoro » .

LA DOMANDA

« Dato atto che le richieste sono rivolte innanzitutto al governo affinché adotti misure urgenti e strutturali che possano sostenere l’attuale crisi di settore – si legge nella domanda di attualità – e considerato che il protrarsi della difficile situazione in capo alle aziende ed il conseguente perdurare della protesta con riduzione del servizio offerto avrebbe ripercussioni sull’utenza finale, in questo specifico caso sui bambini e le loro famiglie» il gruppo Belluno D+ ha chiesto di conoscere se l’a mministrazione comunale « voglia confrontarsi con la ditta Dussmann per approfondire le motivazioni di quanto occorso in modo reiterato di recente e per valutare eventuali soluzioni che, tenendo in considerazione le ragioni non trascurabili alla base dello sciopero, possano prevenire ulteriori disagi a bambini e famiglie, che potrebbero anche, se protratte a lungo termine, scaturire in problematiche legate alla salute dei piccoli stessi».

IL DIBATTITO