Meningite, studente di 17 anni di Quero Vas in rianimazione. Profilassi sui contatti più stretti e sui compagni di classe trevigiani

QUERO VAS (BELLUNO) - Diciasettenne colpito da meningite. Oggi pomeriggio, 4 novembre, il giovane residente a Quero Vas è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione di Feltre per meningite da Meningococco. Le sue condizioni sono gravi ed è in costante monitoraggio.

Meningite, profilassi sui contatti del 17enne

Sono già state avviate le indagini sui contatti più stretti del giovane. Tramite l'amministrazione comunale di Quero Vas saranno infatti rintracciati i contatti stretti extrascolastici del giovane legati al tempo libero e allo sport. Le linee guida per questa malattia infatti raccomandano la somministrazione di una dose di antibiotico a scopo preventivo, ai contatti stretti scolastici ed extrascolastici. Saranno rintracciate le persone che hanno avuto contatti stretti con il 17enne nei sette giorni precedenti l'inizio della sintomatologia ovvero dal 27 ottobre in poi. Gli operatori del dipartimento di prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti, in collaborazione con l'Usl 2 Marca Trevigiana, contatteranno già nelle prossime ore, i compagni di classe e gli studenti dell'istituto trevigiano che il ragazzo frequentava per sottoporli alla profilassi antibiotica.

L'ambulatorio per la profilassi antibiotica

E' stato inoltre aperto un ambulatorio dedicato alla profilassi antibiotica nell'ufficio Igiene di via Borgo Ruga, 30 a Feltre.

A questo ambulatorio è possibile rivolgersi anche per informazioni telefoniche al numero 0439883414.