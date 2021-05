FELTRE - Commercianti contro i finti artisti di strada: «la situazione non è più tollerabile», dicono, e le piazzole dedicate alla libera esercitazione dell'arte vengono spostate. Nonostante l'intervento della polizia locale di Feltre continua l'uso improprio delle piazzole individuate in centro per permettere agli artisti di strada di esprimere il proprio estro creativo e l'amministrazione comunale corre ai ripari rimuovendone alcune e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati