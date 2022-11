MEL - Schianto tra due auto sulla provinciale: il pick up si ribalta in verticale. «Una persona in ospedale». Intorno alle 17.30 di oggi, sulla Provinciale 1 sinistra Piave, si è verificato uno scontro tra due veicoli. Un pick up si è ribaltato in verticale. Una persona è stata trasportata all'ospedale di Feltre.

Le altre due persone sul pick up sono stati aiutati dai vigili del fuoco.