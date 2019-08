Furgone che trasporta medicinali si ribalta: ferito l'autista

Mel - Un furgone che trasportava medicinali si è ribaltato in mattinata a Mel (Bl): sul posto il soccorso stradale e il Suem. Trasportato al Pronto Soccorso di Feltre l'autista - un 48enne residente in Alpago - è stato medicato e pare non sia grave; si è trattato di una fuoriuscita autonoma.



Il furgone Ducato Maxi bianco ha riportato danni ingenti.

