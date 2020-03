Affitti stracciati per i giovani medici: l'ospedale mette a disposizione le camere

Gli specializzandi in medicina saranno ospitati al Santa Maria del Prato di Feltre in alloggi accoglienti e confortevoli. Sono in via di ultimazione i lavori di sistemazione della foresteria al terzo piano del padiglione Gaggia Lante, sopra la pediatria. Per i giovani laureati un pensiero in meno grazie all’Usl Dolomiti, ma anche all’Ail bellunese che tanto ha sostenuto questo progetto: è un’occasione per attrarre medici in un periodo in cui la difficoltà di reperire camici bianchi è diventata una vera emergenza.

IL VOLONTARIATO

Gli spazi dove entro una quindicina di giorni aprirà la foresteria sono di proprietà dell’Usl Dolomiti e da anni sono per lo più vuoti e non utilizzati, ma hanno grosse potenzialità. La coordinatrice dell’Associazione italiana leucemie Carmen Mione, si è impegnata in questo progetto. È stato necessario un consistente lavoro di sistemazione e tinteggiatura, oltre all’acquisto di arredi ed elettrodomestici, ma alla fine quest’ala ha completamente cambiato volto. «Gli specializzandi o i neo specializzandi che arrivano nella provincia di Belluno, con 1.400 euro al mese, non si fermano a lavorare e a pagare l’affitto – spiega la presidente Mione -. L’associazione ha discusso questa situazione, vagliando varie possibilità ed alla fine è stato deciso di sistemare questi spazi perché si tratta di qualcosa di concreto e che rimarrà nel tempo per tutti i futuri medici che ne vorranno usufruire».

LE STANZE

Al terzo piano del padiglione Gaggia Lante sono quindi state create sei stanze, tre singole e tre doppie. «Tre stanze sono state riempite con un letto, una scrivania, un frigorifero, un forno a microonde, la macchinetta del caffè e tutto quello che serve per far sì che il medico che ne prenderà possesso possa sentirsi accolto – prosegue la Mione -. Volevamo creare delle stanze accoglienti, che richiamassero un po’ le nostre stanze di casa». Non mancano quindi neppure tende e tendaggi che ne arricchiscono il valore. «Le altre tre stanze hanno tutti gli elettrodomestici e gli arredi delle altre, ma invece che uno hanno due letti», aggiunge Mione che è molto orgogliosa di questo progetto: «Sono fiera e orgogliosa che l’Ail abbia potuto dare questo grande contributo per realizzare un progetto molto importante per permettere alla nostra sanità una possibilità in più». Tutto questo è stato possibile grazie alla forza della presidente, ma anche di tutti i volontari che si impegnano in modo costante per portare avanti i numerosi progetti del sodalizio.

L’UTILIZZO

C’è anche la burocrazia. L’azienda ospedaliera sta in queste settimane definendo gli ultimi dettagli del regolamento per l’utilizzo degli spazi. Inoltre, non potendo concedere gratuitamente queste stanze, sta definendo anche il costo dell’affitto che sarà puramente simbolico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA