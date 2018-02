Troppe aggressioni dai pazienti: i medici a scuola di autodifesa

di Angela Pederiva

VENEZIA - «Noi dobbiamo prenderci anche i pugni, quando va bene, senza poter reagire adeguatamente, per ruolo ricoperto, per età, per condizioni fisiche, perché il tutto non ha senso». Terminava amaramente così, sei mesi fa, la lettera a Quotidiano Sanità di Giovanni Leoni, presidente dell'di Venezia e vicepresidente a livello nazionale, a commento di alcuneai danni di colleghi in servizio in varie province del Veneto. In una di queste, però, ora la categoria ha scelto di dire basta alla paura e alla rassegnazione: accade a, dove il sindacato Snami ha deciso di organizzare unper il personale sanitario, al quale verranno insegnate le tecniche delda applicare in ambulatori e reparti, per tutelarsi da pazienti esagitati e maneschi. Ossercva Roberto Sernaglia, segretario provinciale di Belluno del sindacato Snami sottolinea: «A causa delle restrizioni registriamo un allarmante aumento di conflitti con gli assistiti».